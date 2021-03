No hay nada más español en la música que la guitarra, instrumento clave en la composición y creación de melodías que con solo unas notas anima a cualquiera. Pero aunque de lejos puede parecer muy fácil, lo cierto es que tocar la guitarra tiene su complejidad , no solo por tener que aprenderte los acordes, también porque es necesario tener cierta agilidad con los dedos para tocar a la perfección. Pero sin duda, uno de los lugares más especiales donde ha sonado una guitarra en directo es el espacio , de la mano del astronauta canadiense Chris Hadfield.

Tocar la guitarra en el espacio

Desde luego el vídeo no tiene desperdicio alguno. Tras dar unos consejos, coloca el micrófono en el aire, que se mantiene a la perfección por la falta de gravedad, y se anima a tocar el inicio de House of the Rising Sun de The Animals y oye, no habrá gravedad, pero suena a la perfección y totalmente afinada a pesar de la calidad del vídeo.