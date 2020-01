Conexión intergeneracional: Billie Eilish podría cantar la canción principal de la última de James Bond

Cuando en 1964 Shirley Bassey cantó 'Goldfinger' por primera vez para la película homónima de James Bond tenía apenas 27 años, los mismos que Alicia Keys con 'Another Way to Die' en 'Quantum of Solace'. Adele bajó la edad hasta los 24 con 'Skyfall' y Sam Smith aún más, hasta los 23, con el tema principal de 'Spectre'. Ahora todo apunta a que será Billie Eilish, de 18 años, la que interpretará la canción de 'No Time to Die', la nueva película de James Bond que se estrenará el 8 de abril de 2020.