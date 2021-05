Su amigo de la infancia, su hijo músico o Patti Smith: el entorno con el que Bob Dylan celebra su 80 cumpleaños

Para saber de Bob Dylan hay que escucharle. El músico, que cumple 80 años, casi los mismos que lleva subido a un escenario, siempre ha mantenido cierto secretismo en lo personal. Ni siquiera cuando en 2016 ganó el Nobel de Literatura se presentó a recogerlo y envió a su amiga Patti Smith. Dylan solo se presta a aparecer sobre el escenario y ejerciendo el oficio. Una actitud que ha mantenido hasta la llegada de la pandemia, que frenó su gira interminable, el Never Ending Tour. Pero nos dejó algunas pistas de en qué anda su cabeza con 'Rough and rowdy days', su álbum número 39 que publicó el pasado junio y en el que habla de la vida en su última etapa: "La muerte está en la pared", escribe en 'Key West'. ¿Quienes le acompañan en este momento vital?

· Louie Kemp, la amistad que empezó en un campamento de verano

Pero también ha trabajado con él mano a mano como productor y lo ha descrito en entrevistas como un tipo "solitario y sorprendentemente tímido, solo con unos pocos amigos cercanos", entre los que él se encuentra. "La mayoría de la gente a su alrededor son empleados", dijo. Una de las mejores anécdotas que recoge en su libro explica que en una de las giras con Dylan. Bill Graham , su manager, le consiguió a Kemp una silla de madera en la que sentarse pegado al escenario mientras su amigo actuaba. Kemp asegura además lo que todo fan quiere leer cuando su ídolo suma años, que de momento no hay retirada: "Bob disfruta lo que hace y lo seguirá haciendo mientras viva" .

· Jakob Dylan, el único de sus seis hijos que sigue sus pasos

Casado dos veces, Dylan ha tenido seis hijos. Aunque no todos naturales. Con su primera esposa, la entonces modelo Sara Lownds que después pasó a llamarse Sara Dylan , con quien estuvo desde el 65 hasta el 77, tuvo cuatro. J esse, Anna, Samuel y Jakob. Y además adoptó a Maria, hija de Sara en su primer matrimonio. Con Carolyn Dennis , con quien estuvo desde 1986 hasta 1992 tuvo a su sexta hija, Desiree Gabrielle Dennis-Dylan .

Sin embargo, de todos ellos el más conocido por haber continuado el legado musical de su padre es Jakob Dylan. Triunfó a principios de los 90 con The Wallflowers, escribiendo 'One Headlight', tema por el que ganó dos premios Grammy, pero no fue hasta su despegue en solitario cuando el artista de ahora 51 años cosechó algo más de reconocimiento y altura en las listas, con el álbum 'Women + Country', que publicó en 2010.