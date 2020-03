La lucha contra el cáncer de Melchor Miralles: así nació la canción que le dedicó su hijo y así lo cuentan ellos

"Morir joven lo más tarde posible". Es la máxima del periodista que reconoce, que aunque la frase no es suya, le representa muchísimo. Miralles nos confiesa no tener miedo a la muerte pero asegura que lo que más le asusta es el dolor físico, algo que su hijo no puede soportar. "Me cabreaba mucho escuchar eso", asegura Jacobo.