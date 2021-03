Hace solo dos días que el actor Quique San Francisco fallecía a los 65 años a causa de una neumonía necronizante tras estar tres semanas ingresado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Su relación con Rosario Flores ha sido especialmente recordada estos días al ser su gran amor conocido, una relación que duró cuatro años. Ahora, la artista se ha despedido de San Francisco desde su Instagram en una especie de carta de amor al actor, que acompaña con la canción Lección De Amistad y un fragmento de lo más especial del tema: "Siempre he visto en ti aquel niño, que jugando al amor olvidó su destino".

Una despedida a su "ángel de ojos brillantes"

"Se ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor" comienza escribiendo la hija de La Faraona en su cuenta de Instagram. "Llevo tu esencia en mi corazón, contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, nunca te olvidaré mi genio inigualable", prosigue. "Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad, contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas".