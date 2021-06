¿Te has preguntado alguna vez cuál es el nombre real de tu cantante favorito? En algunas ocasiones, se los cambian o los acortan porque son demasiado complejos, imposibles de pronunciar o tan comunes que no conseguirían dejar huella en la memoria de sus seguidores. Por ejemplo, ¿sabías que bajo el nombre de Cecilia se encontraba Evangelina Sobredo Galanes? Ese era el verdadero nombre de la cantautora de ‘Un ramito de violetas' o 'Dama, dama'. En el vídeo recopilamos los nombres de algunos artistas que no se llaman (ni de lejos) como crees.