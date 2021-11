Si hay algo que le gusta a Madonna (63) es una fiesta. Ya sea Halloween, los Óscars, la gala MET o Acción de Gracias, la reina del pop se apunta a un bombardeo. Y, como no puede ser de otra manera, hace partícipe a toda su prole. En esta ocasión ha logrado reunir para la celebración del tradicional Thanksgiving a cinco de sus seis hijos. En su cuenta de Instagram, la cantante ha subido una grabación que ha titulado "It´s a Family Affair" ("Es un asunto de familia"), en referencia a la canción que suena de fondo, de Sly and the Family Stone. En el vídeo aparecen casi todos sus hijos. Pero ¿quién es quién en la cena familiar? Te lo contamos en el vídeo.