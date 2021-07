En su programa de radio, 'The Boss' ha publicado una lista con algunas canciones indispensables para su vida

Rock, pop, dúos, rythym and blues... La selección es variopinta y demuestra la cultura musical de Springsteen

Te dejamos las canciones elegidas por el rey del rock para que investigues y encuentres inspiración para este verano

Escuchar y descubrir buena música es sinónimo de alegría. Es común encallarse con las canciones de siempre, las que nos han acompañado a lo largo de nuestra juventud y se han quedado para siempre llegada la madurez. Poner la oreja cuando alguien recomienda un vinilo que le ha maravillado o un disco escondido en un trastero que ha encontrado recientemente puede ayudarnos a romper la monotonía y a explorar nuevos sonidos. Es sabido, además, que escuchar música que nos gusta libera dopamina, la hormona que genera sensaciones placenteras, tal y como resume el estudio Sobre música, la felicidad y la salud: ¿qué sabemos al respecto?. Si estás falto de nueva música, presta atención: una de las leyendas más importantes del rock acaba de publicar una lista con algunos clásicos indispensables de cara al verano.

Canciones importantes en su vida

Y no es precisamente un cualquiera. Bruce Springsteen (71 años) acaba de hacer pública una lista con algunos temas musicales que han sido importantes en su carrera artística. En el programa 'From My Home to Yours', un podcast emitido en SiriusXM en el que Springsteen habla de música, recomienda canciones y trata multitud de otros temas, 'The Boss' ha seleccionado una serie de canciones de multitud de estilos musicales -en la que prevalece, cómo no, el rock- a las que ha denominado 'Frat List' (Lista de hermanos). Algunos de ellos, incluso, los ha tocado en directo.

Variedad de estilos

Se trata de una recopilación de grupos mayoritariamente formados en las décadas de los 60 y 70, con una variedad de estilos que abarca desde los cuartetos 'doo woop' hasta el rock playero, el garage rock y el rythym and blues. Dúos musicales, cantantes solistas, bandas enteras, cuartetos... La 'playlist' es variopinta y demuestra la cultura musical de una de las figuras más representativas del rock y la cultura popular internacional.

Su deseo con esta selección de artistas, tal y como el propio Springsteen manifestó en el programa, es que te pongas algo para beber y disfrutes tanto como él lo hizo cuando descubrió estas canciones. "Quiero que bebas cerveza y te vuelvas loco escuchando esto", dijo antes de comenzar con sus recomendaciones, un formato que suele utilizar en su programa. Esta vez, con un carácter más veraniego. Te dejamos la lista para que la investigues y descubras, por ti mismo, a nuevos artistas de los que quizá no habías oído escuchar antes.

The Swingin' Medallions - Double Shot (Of my Baby's Love)

The Thrashmen - Surfin Bird

Question Mark & the Mysterians - 96 Tears

The Premiers - Farmer John

Sam the Sham & The Pharaohs - Wooly Bully

Flamin' Groovies - Money

Fleshtones - Ride Your Pony

The Dovells - You Can't Sit Down

Cannibal & The Headhunters - Land of 1000 Dances

Righteous Brothers - Little Latin Lupe Lu

The Romantics - What I Like About You

Scooter Lee - Shama Lama Ding Dong

The Kingsmen - Louie Louie





Bruce Springsteen es uno de esos artistas de época que, con su imperial alcance, han llenado de vitalidad millones de hogares por todo el mundo. El rey absoluto del rock ha sido capaz de llenar estadios, ha deleitado a sus fans con actuaciones memorables y se ha ganado un hueco en la cultura popular de todo el mundo, con clásicos que han sonado en bucle como 'Born in the USA'.