Empezó entonces una obsesión que le llevó a la extenuación. Keith comenzó a empaparse del personaje de Eastwood: "La gente me hablaba y me decían: '¿Escuchaste lo que acabo de decir?' Y yo respondía: 'No', porque no atendía en ninguna conversación", decía. "Don't Let the Old Man In' [No dejes entrar al viejo]" me consumió. Trabajé muy duro en ello. Cuando finalmente canté la frase, pensé, el tema tiene que ser oscuro, tiene que ser una balada y tiene que ser simple".