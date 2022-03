'Respect', la canción que Aretha Franklin convirtió en un himno feminista que llega hasta nuestros días

La cantante transformó las quejas de Otis Redding de un hombre agotado que exigía respeto por parte de su mujer y pasó a ser un himno de protesta por los derechos civiles y los movimientos de las mujeres . Franklin aceleró la canción y agregó el provocativo estribillo "sock it to me".

El título salió en su álbum 'I Never Loved A Man The Way I Loved You', el primero con Atlantic Records, y se convirtió en un himno feminista. Pero dio también una voz a los negros en la lucha por sus derechos en la década de los 60 en Estados Unidos.