El 22 de marzo de 1963, The Beatles dio el primer paso del que sería un corto, pero muy intenso trayecto hacia la cima de la escena musical mundial al lanzar Please Please Me, el disco debut de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.



Pero obviamente la historia de una de las bandas más grandes e importantes de todos los tiempos no comenzó ese día, sino mucho antes, específicamente el día en que Lennon y McCartney se conocieron en una fiesta de jardín de la Iglesia St. Peter de Woolton, en Liverpool, el 6 de julio de 1957.



Esa tarde, John acudió al evento como parte del grupo The Quarrymen (el conjunto que tanto él como Macca y Harrison compartieron durante algunos años previos a la formación de los Fab Four) y su show tuvo lugar en un escenario ubicado en un campo detrás de la iglesia. Por aquel entonces, la banda estaba formada por el guitarrista Eric Griffiths, Colin Hanton en la batería, el banjo Rod Davies, el percusionista Pete Shotton tocando la tabla de lavar, Len Garry en el bajo y el propio Lennon.



Julia Bird, la hermana de John, escribió en su libro Imagine This sobre aquel día: “El entretenimiento comenzó a las 2 PM con la procesión de apertura, que implicaba uno o dos camiones maravillosamente adornados, pasando a paso de tortuga por el pueblo en su camino ceremonioso al campo de la iglesia".



"El primer camión llevaba a la Reina de las Rosas, sentada en su trono, rodeada por su séquito, vestida de satén rosa y blanco, luciendo largas cintas y rosas hechas a mano en el pelo. Estas chicas habían sido elegidas de los grupos de la escuela dominical, en función de la edad y el buen comportamiento”, detalló.