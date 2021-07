La noche de aquel día era viernes, 2 de julio. La hora era poco taurina, las 20.30. Pero el lugar no dejaba lugar a dudas de donde se encontraba el cuarteto de Liverpool: la Plaza de Toros de Las Ventas. Allí, en los tendidos, les esperaban 5.000 personas. Muchos era fans jóvenes enamorados del rock, algunos curiosos y la mayoría temerosos de los grises. Hubo teloneros, entre los que se encontraban Los Pekenikes, pero el concierto de los Beatles duró tan solo 35 minutos. Paul, George, Ringo y John, que lucía un sombrero cordobés, tocaron algunos de sus grandes 'hits' de entonces: 'Twist and Shout', 'Can´t buy me love' o 'A Hard Day´s Night'. "Sin demasiada pena y sin demasiada gloria" dijo el NODO el día después. Aunque poco después se marcharon a dar una segunda actuación, este fue el primero y el que, de alguna manera, contribuyó a modernizar España.