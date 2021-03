Los hijos crecen y forman su carácter, sus gustos y ocupaciones. Su ritmo se aleja del nuestro y uno corre el riesgo de quedarse fuera de su universo. De repente, un concierto, una misma música, un único contexto… como por arte de magia se abre un puente y algo hace que los dos se maravillen con una sola nota, un mismo músico, una canción. Y ese espíritu se apodera también del resto del estadio o de toda la sala. Sentir esto es algo grande e inolvidable que, según nuestros dos protagonistas, Martín y Marién, no deberíamos dejar escapar. Uno desde Mallorca y la segunda en Madrid nos cuentan cómo se vive un concierto cuando es tu hijo quien te acompaña.

Martín Martínez, maestro (47 años)

Sus hijos tienen 18 y 15 años, pero ya están bregados en esto de la música. El pequeño da sus pasos con el contrabajo y la mayor es bailarina de flamenco. "La casa -añade Martín- está repleta de instrumentos y referencias musicales. Lógicamente, me he quedado lejos de algunas de sus listas en Spotify, pero me emociona ver cómo vibran cuando escuchamos alguno de mis clásicos, como Loquillo, Miguel Ríos o Radio Futura, bien en directo o a través de alguna plataforma", explica orgulloso de haber acercado a sus hijos a toda esta gente que ha marcado huella en el rock español. Los chicos, gracias al padre, son conscientes del enorme bagaje musical de un Loquillo o un Springsteen. Son iconos irrepetibles y en directo, disfrutan de su carisma y de lo que supone poner en pie y subir el estado de ánimo de todo un público.