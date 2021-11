El concierto comienza puntual y contundente. En las primeras filas, jóvenes, mayores, padres e hijos y parejas demuestran que Tequila no es tan solo un banda de finales de los 70 y principios de los 80, sino todo un fenómeno intergeneracional . ‘Plaza de pueblo’, ‘Mira esa chica’ y ‘Matrícula de honor’ para abrir el apetito de un respetable que anhelaba los abrazos y la música en directo sin restricciones -salvo la mascarilla-. El ambiente ya está prendido. “Nos mantenemos de pie. Se hizo larga la espera, pero todo llega”, clama Stivel ante un público que ya es suyo, ataviado con una ‘chupa’ de cuero, pantalones de rayas blancas y negras verticales y sombrero.

La actuación avanza seguida. Stivel no da pie a discursos emotivos ni de despedida. No es su estilo; no han venido para hablar, vienen para quemar el WiZink Center con su rock desenfadado y eficaz. En el primer tercio del concierto, Ariel se equivoca y comienza a tocar ‘Ser normal’ antes que ‘La brújula’, un detalle solo perceptible para la prensa, que conoce el setlist. “Perdóname Alejo, estoy confundido”, le dice el exlíder de Los Rodríguez al acabar la canción, sin que nadie entienda nada. “La confusión es buena, le da espontaneidad”, responde con naturalidad Stivel. Perros viejos.