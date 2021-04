Una de las últimas actuaciones de Mercury con Queen

Brillo hipnótico y presencia apabullante

Todo clásicos

Esa antigua militancia en el 'universo Queen' fue la que me llevó esa noche de agosto de hace ya 35 años al templo vallecano, donde algunas de las canciones que sonaron, clásicos incontestables del rock universal –'Under pressure', 'Another one bites the dust', 'I want to break free’, 'Bohemian rhapsody', 'Crazy Little thing called love', 'We will rock you', 'Friends will be friends', 'We are the champions'…–, eran como viejas amigas que en aquel lugar cobraron una dimensión nueva, amplificadas por la presencia de sus creadores.