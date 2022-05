Coque Malla, sobre 'No puedo vivir sin ti': "Estoy hasta los huevos de cantarla"

En 2007 Los Ronaldos volvían a reunirse para sacar el EP 'Cuatro Canciones', que incluía uno de los grandes éxitos de la música española, ' No puedo vivir sin ti', una canción que 15 años después de su publicación sigue en la memoria colectiva y es conocida por las nuevas generaciones, es más, no hay noche de karaoke en la que alguien no se anime a cantarla, algo que Malla tiene un poco aborrecido.

Además, el cantante no dudó en responder sin filtro a las típicas preguntas que el programa hace a todos sus invitados. Sobre el dinero, confesó que ahora mismo no tiene mucho en el banco porque se ha gastado casi todo en una casa que ha comprado en Menorca . Respecto a las relaciones sexuales en el último mes, dijo que "cuatro o cinco. La última vez, ayer, fue fantástico".

Durante mucho tiempo los oyentes pensaban que 'No puedo vivir sin ti' era una canción dedicada a la cocaína, algo que el propio Malla desmintió en una entrevista. "No tengo ningún problema en admitir que las drogas pueden ser utilizadas de manera positiva. Pero me parece aburridísimo hacerle una canción a la cocaína, que no es más que un compuesto químico. Yo compongo basándome en las emociones y las emociones te las provocan las relaciones con personas, no con compuestos químicos".