Los últimos enfados de Courtney Love: la lista de sus enemigos recientes

Amada y odiada a partes iguales, Courtney Love, festeja hoy su 57 cumpleaños. Y lo hace en medio de una nueva polémica. La mujer al frente de la banda de grunge, Hole, acusa de plagio a la estrella de pop del momento, Olivia de Rodrigo. La joven de 18 años ha anunciado la grabación de su disco debut, 'Sour' en formato directo, ‘Sour Prom’. Hasta ahí todo bien. El problema ha llegado cuando se ha revelado la imagen promocional del disco, que supuestamente copia la portada de 'Live Through This'. Lo cierto es que es imposible no ver las similitudes. La primera Love, cuya cólera llego hasta las redes sociales. "Fue grosero de su parte, y también Geffen (el sello discográfico de Olivia) por no preguntarme a mí ni a Ellen Von Unwerth (fotógrafa de la portada) para recrear su colaboración". Sin embargo, a la artista estadounidense no le gusta hacer amigos. ¿Qué otros famosos han sido víctimas de sus dardos en los últimos tiempos? Dale al play.