Cuando creíamos que se había contado todo de los Beatles, llega el director del 'Señor de los Anillos', Peter Jackson, y se marca un filme de ocho horas, 'Get Back', que se emite en Disney +. El documental retrata veinte días de ensayo y composición de los temas que pasarían a formar parte de los últimos álbumes de los Fab Four, 'Abbey Road' (1969) y 'Let It Be' (1970).