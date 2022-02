Whitney Houston nos regaló una interpretación de las canciones más hermosas y exitosas de todos los tiempos, pero hay una historia que no se conocía...

Fue escrita en 1974 e interpretada en estilo country.

Lideró los ranking musicales de su género y sin embargo, su versión más conocida, es en la voz de Houston para la película 'El guardaespaldas'.

Son los últimos minutos de la película. Rachel es la dueña del escenario y entre las luces ella tiene brillo propio. Su voz interpreta a capela los primeros versos de 'I will always love you'. Luego, el filme El guardaespaldas, de 1992, cambia la escena a una pista de aterrizaje: llegó el momento de la despedida. Se suele malinterpretar el significado de la canción. El título da pie a inferir que se canta a un amor eterno, sin embargo se le dice adiós a una relación imposible.

Dolly Parton es la autora de 'I will always love you'

Además, Whitney Houston -quien interpreta a Rachel en el filme co-protagonizado por Kevin Costner- no es la autora de este sencillo, ni tampoco fue creado especialmente para ella. Aunque Houston lo popularizó a partir de los 90, la creadora de 'I will always love you' es la cantante de country Dolly Parton.

Fue en 1974 cuando Dolly Parton escribió la canción y luego, en 1982, grabó otra versión para el filme The Best Little Whorehouse in Texas -ambas en estilo country-. Tanto en 1974 como en 1982, la canción lideró los rankings musicales, y con Whitney no fue diferente.

Aunque es cierto que la canción no despegó hasta que Whitney Houston la cantó, es una de las canciones más famosas que Dolly Parton haya escrito. La escribió en 1974 para Porter Wagoner como una forma de decirle que se marchaba del programa The Porter Wagoner. Esto es lo que significa la canción para Parton y por qué se fue.

¿Cuál es el verdadero significado de la canción?

Wagoner había invitado a Parton a compartir su programa televisivo siete años antes, pero la popularidad de la cantante había crecido hasta tal punto que, en un momento dado, esta decidió que era hora de que cada uno siguiese su propio camino. Al principio, a Wagoner la idea no le hacía mucha gracia, creía que era un error, así que Parton escribió la canción como una forma de decirle a quien había sido su colega y mentor que la decisión estaba tomada, pero que no iba a haber malos rollos entre ambos: 'I will always love you, but I have to go'.

Como hemos dicho, la canción no tardó en convertirse en un éxito de ventas y repitió cuando fue regrabada para la mencionada película que protagonizaban la propia Parton y Burt Reynolds. Algún tiempo después, la cantante intentó convencer a Patti Labelle para que la grabase, pero sin mucho éxito. En cambio, quien sí que le tiró los tejos fue nada menos que el propio Elvis Presley.

A través de su representante, el Coronel Tom Parker, le hizo llegar su interés en hacer su propia versión. Sin embargo, no hubo acuerdo, ya que Parker le dijo a Parton que cuando El Rey grababa una canción ajena, la mitad de los derechos iban en lo sucesivo para el cantante. Dolly Parton, tragó saliva se negó. Parton: “Algo en mi corazón me decía, ‘No lo hagas’, y no lo hice”.

La banda sonora de 'El Guardaespaldas'

Más tarde tendría motivos para sentirse aliviada de haber hecho caso a su corazón, porque llegó Kevin Costner con The Bodyguard (1991), diciendo que quería la canción para la banda sonora, y el éxito iba a superar todas las expectativas. En la película, una estrella de la canción (Whitney Houston) se enamora de su guardaespaldas (real como la vida misma), interpretado por el propio Costner. Tras un emotivo romance, unos cuantos disparos y un acosador que pasa a mejor vida, ambos deciden que lo suyo es imposible y que lo mejor es que cada uno siga su camino. En los momentos finales, Houston canta 'I Will Always Love You', mientras Costner se desvanece en la distancia.

Como sucede a menudo en el cine, una serie de coincidencias y giros inesperados dieron lugar a lo que terminaría siendo un bombazo en taquilla. Para empezar, la canción elegida en un primer momento había sido otra, 'What Becomes of the Brokenhearted', de Jimmy Ruffin, pero se desechó porque ya había sido utilizada en Tomates Verdes Fritos (1991).

Fue el propio Costner quien insistió en que Houston actuase en la película y quien se empeñó en que cantase 'I Will Always Love You', pero se fijó, no en la versión de Dolly Parton, sino en la que había hecho Linda Ronstadt en 1975. Parton no tardó en llamarles para decirles que la versión que Linda cantaba dejaba fuera los versos finales, que, en su opinión, eran cruciales para entender adecuadamente la canción. Así que Houston y su productor David Foster incluyeron esa estrofa, arreglaron el tema y lo convirtieron en una balada soul- pop.

El resto es historia; la canción fue un exitazo, incluida en todas las listas habidas y por haber, ganó numerosos premios, incluidos dos Grammys (Mejor Grabación del Año y Mejor Actuación Femenina Pop, 1994), vendió 20 millones de copias y con el tiempo llegó a convertirse en la 'signature song' de Whitney Houston.