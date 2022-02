A 41 años de la muerte de Bob Marley, el legendario músico de reggae, originario de Jamaica, sigue creciendo y se ha posicionado como uno de los artistas fallecidos más ricos. Bob Marley inició un camino modesto como guitarrista en The Wailers pero pronto adquirió fama mundial gracias a canciones hoy clásicas como 'No Woman No Cry', 'I Shot The Sheri!' y 'Three Little Birds', poniendo a Jamaica en el mapa de la música internacional en los setenta.