Los Rolling Stones llevan casi 60 años en los escenarios.

Una carrera en la cima del éxito difícil de resumir en una serie de canciones imprescindibles.

Es casi imposible decidir cuáles son las 10 mejores canciones, pero nos gustan los desafíos.

La historia de las Majestades Satánicas es distinta a la de la mayoría de las bandas. Al menos, es diferente a la de los grupos de pocos años de recorrido. Si uno puede recitar de memoria la discografía de Los Beatles, AC/DC, U2 e incluso, Queen. Nos es imposible repasar todos los discos Stones sin cometer olvidos o yerros cronológicos. Es que son cinco décadas de puro rock and roll…

Mick y Keith se conocían de niños. Se reencontraron en un tren diez años después. Mick llevaba unos discos. Eso entusiasmó a Keith: su viejo compañero de escuela gustaba del rock & roll, como él. Cuando fueron tres, los adolescentes Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones formaron una banda: The Rolling Stones.

Estas son, a nuestro entender, las diez mejores canciones de estos monstruos del rock.

'Paint It, Black' (Aftermath, 1962)

Acreditada a Jagger & Richards, ‘Paint It, Black’ fue un logro de toda la banda. Los Stones ya daban señales de que no era una banda más de rock & roll; Brian Jones tocó en el interesantísimo Aftermath vibráfono, dulcimer y en este tema un sitar. Es una de las canciones de su catálogo que más han sido versionadas, desde U2 a Type O Negative. Imprescindible.

'(I Can’t Get No) Satisfaction' (Out of Our Heads, 1965)

‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ tiene quizás el riff más reconocible de toda la historia de la banda inglesa. Es posible que en una encuesta saliera como primera respuesta a la pregunta dime una canción de Los Rolling Stones. La revista Rolling Stone la incluyó en el número 2 de su lista de las 500 canciones más grandes la historia y eso es casi palabra de Dios. Y claro, fue número 1 en las listas de medio mundo, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania. Después de esto, la carrera del grupo no fue la misma.

'Sympathy For The Devil' (Beggars Banquet, 1968)

Tras el desastre que supuso para el grupo Their Satanic Majestic Request el grupo necesitaba un cambio y Beggars Banquet fue lo que necesitaban. Un nuevo productor, Jimmy Miller, nada de psicodelia y unas canciones más rudas y rítmicas. Los nuevos Stones habían llegado con ‘Sympathy For The Devil’ y entonces, y ahora todos, la consideran como una de los mejores cortes de su carrera.

'Honky Tonk Women' (1969)

Publicado en julio de 1969 como single, ‘Honky Tonk Women’ es una de las imprescindibles de los Stones, y fue publicada entre otros dos hits: ‘Street Fighting Man’ y ‘Brown Sugar’. Aunque originalmente fue concebida como un tema country, la entrada de Mick Taylor en la banda le dio el toque definitivo stoniano que la convertiría en imprescindible. El grupo no ha dejado de interpretarla en ninguna época.

'Gimme Shelter' (Let It Bleed, 1969)

Una de las razones por las que muchos aman a los Stones. Brian Jones ya no estaba y Mick Taylor era una sombra. Keith Richards tomó el mando al grabar casi todas las guitarras de este excepcional trabajo y la cantante de gosplel y soul Merry Clayton fue la voz invitada en este tema. ‘Gimme Shelter’ no fue single pero el público la coreaba como si lo hubiera sido. Como anécdota, fue incluida por Rolling Stone en el puesto 38 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

'Brown Sugar' (Sticky Fingers, 1971)

1971 fue un año en el que se publicaron discos fundamentales de la historia de la música popular: Tapestry de Carole King, L.A. Woman de The Doors, Imagine de John Lennon, el IV de Led Zeppelin, Songs of Love And Hate de Leonard Cohen, Who’s Next de The Who y Sticky Fingers de los Stones. ‘Brown Sugar’ es la quintaesencia de la banda. Rock & Roll en vena, energía a raudales, una de sus mejores letras y uno de sus riffs más reconocibles.

'Tumbling Dice' (Exile on Main St., 1972)

Exile on Mail St. fue el último disco redondo del grupo. Un doble álbum grabado haciendo honor al lema sexo, drogas y rock & roll, sobre todo mucho de lo segundo. Fue primer sencillo de una asombrosa colección de rock, blues, country, baladas y grooves que la crítica lo vapuleó de salida.

'Angie' (Goats Head Up, 1973)

Los Stones también tenían su lado tierno y ‘Angie’ era una canción de desamor cuya autoría se debe principalmente a Keith Richards. Guitarra acústica con piano, cuerdas y la voz desgarrada de Mick Jagger eran los ingredientes principales de una emocionante composición. Nº 1 en Billboard y un hit mundial, fue el primer single de Goats Head Up, un álbum en el que el grupo dio un volantazo respecto al agreste sonido de Exile on Main Street.

'It’s Only Rock n’ Roll (But I Like It)' (It’s Only Rock n’ Roll, 1974)

Ronnie Wood, futuro guitarrista del grupo, colaboró con el tandem Jagger & Richards en la composición de ‘It’s Only Rock n’ Roll (But I Like It)‘. Se trata de otro hit de los Stones con riffs infalibles que, si bien no fue número 1, a la postre ha sido un tema referente en los directos; de hecho, aparece en Love You Live y Live Licks.

'Start Me Up' (Tattoo You, 1981)