Los cantantes de un solo éxito son un género que arrastra miles de fanáticos de lo efímero. A la mayoría de los artistas, sin embargo, les molestas ser etiquetados como tal. Porque, al final, se trata de perdurar en el tiempo. Hay otros, como el artista belga Gotye, que triunfó en 2011 con 'Somebody that I used to know', que están encantados con el título de one-hit wonder.