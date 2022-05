El emotivo momento en el que Dave Mustaine le da la púa de su guitarra a un joven fan de sus temazos

La banda compartió en su Instagram este momentazo y pusieron como título del vídeo "¿Qué quieres decir con que "no soy amable"?". Así, hacían alusión al lado más tierno de los rockeros, que suelen ser vistos como famosos bastante fríos y duros.

En las últimas semanas estamos viviendo momentos muy emotivos por parte de rockeros en sus últimos conciertos. De hecho, esta no es la primera vez que hace un gesto de este tipo. Durante uno de sus shows de la gira “Metal Tour of the Year”, el frontman de Megadeth, Dave Mustaine, se disfrazó, de incógnito, se metió entre el público de su propio concierto, y sorprendió a un niño pequeño regalándole varias púas de guitarra.