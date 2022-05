La música de David Bowie llega a Marte: así es el homenaje de la NASA 50 años después de Starman

La banda tributo David Live interpretarán en directo las canciones más conocidas del artista.

Las canciones de Bowie irán acompañadas de imágenes de la última misión del programa Apolo a Marte en 1972.

Se cumplen 50 años del lanzamiento de "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars".

"There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds", cantaba un David Bowie en los 70s. Quien le iba a decir entonces que su sueños se haría real y que él mismo encarnaría a ese "hombre de las estrellas".

La NASA lo ha hecho posible en un homenaje muy especial al cantante en el que se unirán sus canciones más conocidas con imágenes del planeta Marte.

El espectáculo llamado Bowie: Oddity To Mars tendrá lugar en el Planetario Sir Patrick Moore del Centro Espacial de Reino Unido este viernes 20 de mayo, y se repetirá el sábado 21.

Un viaje a Marte

La música de Bowie se podrá disfrutar una vez más gracias a la actuación en directo de la banda tributo a David Live, que lleva el nombre del álbum en directo de Bowie de 1974.

Mientras sus canciones más conocidas suenan de fondo, se proyectarán imágenes proporcionadas por la NASA y modificadas por el propio equipo del Centro Espacial para crear una atmósfera mágica. Como si de un viaje por Marte se tratase con la música de David Bowie como banda sonora.

Las imágenes de la NASA se proyectarán en 360 grados, y pertenecen al material recogido durante el viaje del Apolo 17, la última misión del programa Apolo a Marte en 1972.

La magia de los 70s

Una de las curiosidades que unen a ambos mitos, el musical y el de la NASA, es que sucedieron en los años 70. La trayectoria de Bowie tuvo su momento más álgido alrededor de 1970, al igual que el programa Apolo.

Es más, justo se celebra el 50 aniversario del disco "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars". Este es el quinto álbum de estudio y el primer álbum conceptual de David Bowie, publicado en 1972.

La jefa de marketing del Centro Espacial Nacional, Malika Andress, afirmaba en un comunicado oficial que "es muy oportuno que este espectáculo de éxito se lleve a cabo en el Reino Unido", y que sea el "primer gran evento nocturno, tras la pandemia. David Live es un espectáculo fenomenal, que da vida a la música de David Bowie en nuestro planetario junto con impresionantes efectos visuales creados por nuestro equipo interno".

50 años de Starman

Otra fecha importante es el lanzamiento del tema "Starman", uno de los más míticos del artista y que parece encajar a la perfección con este evento. Fue el primer sencillo de "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars", y para celebrarlo, Parlophone Records se enorgullece en anunciar los detalles de la publicación de dos lanzamientos en vinilo muy especiales.

El 17 de junio de 2022, este álbum se publicará en una edición limitada 50 aniversario masterizado a media velocidad y un Picture Disc con el mismo máster, que viene acompañado de una réplica del póster promocional del revolucionario álbum.