David Summers, pasota de la edad y antiretoques: "Cuando cumples 50, te la suda un poco"

David Summers ha reflexionado sobre cumplir años, algo que ya le da igual, "no me importa aparentar la edad que tengo"

El cantante también está en contra de los retoques, "no lo haré nunca, me parece una horterada terrible"

Con conciertos a la vista, Hombres G prepara el lanzamiento de su próximo disco, 'La esquina de Rowland'

Hombres G vuelve a los escenarios. No es que se hubiesen ido, pero la pandemia ha provocado que el grupo, como otros tantos artistas, se hayan retirado de los conciertos durante una temporada con vistas a un verano lleno de bolos, y disco. Sí, el grupo ya tiene prácticamente rematado un álbum que dará el pistoletazo de salida el 18 de junio con el primer single acompañados de Carlos Rivera. Entre promoción y promoción su vocalista, David Summers, no solo sigue haciendo alarde de formar parte de uno de los grandes grupos musicales de la historia de nuestro país, también lanza discursos no edadistas.

"Nunca he hecho nada para frenar mi envejecimiento"

En una entrevista con el diario El País ha reflexionado sobre cómo ir cumpliendo años le ha afectado en cada etapa de su vida y, por supuesto, le ha creado alguna que otra crisis. "Cuando cumplí 40 no me sentó bien, empecé a pensar que ya no era joven", exponía en cantante admitiendo que entonces le dio más importancia de la que verdaderamente tenía a la edad, cosa que ya no hace. "Cuando cumples 50, como ya lo sabes, te la suda un poco, y no te digo cuando vas a cumplir 60. Es que me da igual. No me importa aparentar la edad que tengo", reconoce.

Y no, no quiere volver a tener 25 años porque ya los tuvo, "y vaya 25", recuerda, anteponiendo sus 57 años porque se encuentra a gusto y feliz, y sin pensar en retoques estéticos, ni para él ni para sus allegados. "No lo haré nunca, me parece una horterada terrible. Nunca he hecho nada para frenar mi envejecimiento. Ni siquiera me teñiría el pelo", reivindica el artista, que preguntado en que por lo menos tiene pelo y no barriga, no duda en bromear. "Lo de la barriga es comer bien y hacer ejercicio. No influye la edad, influye la tortilla de patatas".

Nuevo disco

La esquina de Rowland es el título del nuevo disco de Hombres G que llegará muy pronto a nuestros oídos. Un título que también lo es de una de las canciones del álbum y que hace referencia al bar donde el grupo pasó su juventud. "Es una canción muy nostálgica. Me gustaría que fuésemos allí, a la esquina de nuestras cervezas de entonces, a hacernos una foto que quizá no estaría mal como portada del disco", contaba en octubre de 2020 a Zendalibros, cuando se encontraban grabando parte de este próximo trabajo discográfico.

