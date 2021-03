Micaela Rubio, la violinista que enseña música a todo el norte de Gredos: "Estamos creando comarca"

Imagina una flautista de Hamelín que en vez de flauta toca el violín. Imagina que quienes la siguen atraídos por su música no son solo niños, sino personas de todas las edades. E imagina por último que su historia no tiene dobleces: su único interés es acercar la música a pequeñas localidades donde la dificultad de desplazamiento y la escasa población hacen poco probable que sus vecinos puedan acceder a actividades culturales formativas con la regularidad que les gustaría.

De lo personal a lo comunitario

"En mi vida la música era una segunda opción. Yo soy de Elda (Alicante) y allí ejercí como higienista dental hasta que, a los 48 años y a consecuencia de un tumor en el brazo, me dieron la incapacidad. Como ya no podía ejercer mi trabajo, decidí cambiar de vida ", cuenta Micaela por teléfono a Uppers desde Hoyos del Espino (Ávila), una localidad con 363 habitantes. La zona en la que ahora vive la conoce desde tiempos antes de mudarse. Durante varios veranos, había recorrido la mancomunidad tocando en paradores junto a la orquesta de cámara que dirigía antes de lanzarse a esta aventura. En esas giras estivales fue cuando entabló relación con diferentes alcaldes de la zona, y así el proyecto empezó a tomar forma.

Acceder a esta formación, si no existiera la asociación, sería imposible para la mayoría. Para acudir a los conservatorios o escuelas de música municipales más cercanas, que están en Ávila, Arenas de San Pedro o Barco de Ávila, hay que tirar de coche con trayectos que pueden alcanzar hasta la hora y media. "En kilómetros no es tanta distancia, pero con la nieve se complica. Además, al ser nosotros los profesores quienes nos desplazamos hasta los pueblos, facilitamos que quienes no tienen coche o no pueden conducir, como las personas mayores, sí puedan realizar las actividades", explica la violinista