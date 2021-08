'Cuatro rosas' no es una canción cualquiera de Gabinete Caligari. El álbum homónimo de 1985 supuso la ruptura con la principal seña de identidad del grupo, un concepto al que titularon 'rock torero'. El tema, que sobresale entre los demás, destila la misma elegancia que un buen bourbon . La letra de Jaime Urrutia es aún capaz de transportarte a los ambientes del Madrid castizo . Y el sonido, más elaborado de lo habitual, cuenta con tres músicos que se unieron al trío original. En este grupo de instrumentistas se encontraba Teresa Verdera , quien llegó a ser pareja sentimental de Urrutia. ¿Podría ser ella la destinataria de las 'Cuatro rosas' que se encuentra en un bar? Puedes verlo en el vídeo.

Jaime Urrutia era el menor de seis hermanos. Los Beatles y los Stones eran los favoritos de los mayores. Y él, criado en este ambiente, escribió su destino. Bien joven pasó a la acción formando el grupo Ejecutivos Agresivos. Pero lo serio llegó con Gabinete Caligari más fiel al post punk inglés de Joy Division y Theatre of Hate. Después del éxito de Caligari, llegaron Los Corsarios y luego dio paso a su carrera en solitario. En 2014, el músico madrileño sacó un libro, 'Canciones para enmarcar', donde analiza una veintena de sus canciones. "Siempre me he considerado más compositor que músico o artista. Creo que es para lo que valgo más", declaró Jaime Urrutia en una entrevista.