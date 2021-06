Diego El Cigala, detenido por violencia de género: sus problemas anteriores con la ley

Arresto por violencia de género

El arresto coincide con la gira promocional de su último disco, 'Cigala canta a México', y con la reedición en vinilo de 'Lágrimas Negras', el álbum que sacara en 2003 con el pianista cubano Bebo Valdés. Su representante no se ha pronunciado de momento sobre la previsible cancelación de sus actuaciones, el próximo sábado tenía previsto actuar en el Parador de Nerja (Málaga), el 6 de julio tiene fecha reservada en Barcelona y el 9 y 10 de julio en Badajoz y Madrid respectivamente. Por ahora, la productora de la gira no ha emitido ningún comunicado sobre la posible cancelación de alguno de estos conciertos.

Multa por agresión a una azafata

En 2004, Ramón Jiménez Salazar, que es el nombre original del artista, fue condenado por amenazar a una azafata de avión de Air Europa e insultarla también con expresiones machistas. "Eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza", le dijo El Cigala a la trabajadora tras explicarle esta que no había armario en el avión para colgar su traje, como pretendía el artista, y que podía guardarlo en el compartimento superior a su asiento.