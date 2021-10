No todo en otoño va a ser melancolía y tristeza. Es cierto que el tiempo invita a ello y el recorte de horas de luz tampoco a ayuda, pero tampoco es necesario caer en la trampa, ¿no crees? Por eso esta canción de los Manic Street Preachers, lanzada en 2007 en su álbum 'Send Away the Tigers' te va a meter un buen chute de ánimo. Además, su letra acompaña: Así que cuando oigas ésta canción de otoño / despeja tu cabeza, y prepárate para correr / Cuando oigas ésta canción de otoño / recuerda que los mejores momentos estarán por llegar.