Jorge Drexler le dedica un poema a Joaquín Sabina: "Llenó de versos los bares"

El uruguayo, que hace pocos días participó en un evento con Juan Luis Arsuaga para hablar del gen sentimental, no pudo reprimir la tentación de escribir unas emotivas palabras en forma de verso para dar paso a Sabina.

"Me tocó el honor de entregarle a mi maestro el Grammy a La Excelencia Musical. A Su Excelencia! No pude no romper el protocolo y escribirle de apuro unas décimas esta mañana", escribió Drexler en el post de Instagram que da pie al vídeo de la entrega del premio y a la del propio texto.