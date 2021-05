Bob Dylan celebra hoy su 80 cumpleaños. Muchos han intentado replicar la poesía y el estilo musical que ha forjado a lo largo de estas ocho décadas. Es difícil compararse al autor de 'Like a Rolling Stone', una figura que continúa siendo inclasificable, indescifrable e ingobernable. Aun así, es innegable que guarda parecidos físicos con otras personas famosas (y que no lo son tanto). De hecho, en un anuncio que el propio artista colgó en la web allá por 2007 buscaba dobles para aparecer en uno de sus videoclips. Aquel año también, se lanzó el biopic del rockero, 'I´m Not There', en el que seis actores fueron caracterizados para retratar su vida. Y parece podría haber otra película de James Mangold basada en la historia del cantautor estadounidense; aunque por el momento, su rodaje ha sido aplazado. ¿Quiénes son esos músicos, actores y cómicos que se parecen a Dylan? Los hay de diferentes edades y géneros. Descúbrelo en el vídeo.