Hacen oficial la ruptura en mitad de un contrato

Agotamiento, drogas y silencio

La conversación en México que lo cambió todo

"Yo escribí una serie de propuestas que es lo que yo veía que podíamos hace para mejorar la situación y cómo podíamos salvar la banda”, dice Enrique. Y Juan Valdivia, entrevistado aparte, enumera: "Uno: el rock and roll ya no se vuelve a hacer, los Rolling están pasados de moda y AC/DC y todo eso… eso ya nada. Dos: Gibson y Marshall son marcas del pasado y no sé qué…". "Igual no se supo explicar, pero eso desde luego parecían las diez normas, 'nada de Marshall', pero ¿eso qué significa?. 'Nada de voz…", cuenta Pedro Andreu aún perplejo. "Yo dije 'aquí alguien se está volviendo loco’, me levanté y me salí de la habitación [del hotel] y me fui a la mía", cuenta Valdivia. "En quince minutos creo que nos habíamos ido todos del grupo menos Pedro", apunta Bunbury.