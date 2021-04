Cuando el gusano en la tripa dejó de bailar

Tras ese punto y final, que al final ha sido y aparte, han pasado 20 años en los que los verdaderos motivos de su separación no se han desvelado y ellas tampoco tienen intención de hacerlo. "Fue un proceso natural", ha dicho Marta a El Mundo, pues según comenta necesitaban explorar, pero que ahora es el momento de volver la vista atrás 25 años. De su supuesta mala relación prefieren huir y no contestar, pues según han dicho "nuestra relación es maravillosa, no puede ser mejor" . Pero tras la disolución parece que Marta y Marilia desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Qué ha sido de ellas en estos años?

¿Qué fue de ellas?

Marta no tardó en intentar que la fama del grupo le siguiese en solitario y lanzó su primer álbum como Marta Botía, Cumplir lo prometido, que contaba con las colaboraciones de Bunbury y Antonio Vega en dos de los temas. Con su carrera solista aparcada, participó en varios proyectos hasta que revive Ella Baila Sola, pero sin Marilia, aunque en una entrevista a El diario de Mallorca llegó a decir que "hablé con Marilia para recuperar Ella Baila Sola, pero el no fue rotundo y me dolió". Marta tuvo hasta tres compañeras en la vuelta del dúo, Rocío Pavón, María del Mar García y Virginia Mos, pero éxito esta vez no acompañó. Después volvió en solitario en 2015, esta vez con un álbum llamado Martamente, que tampoco llegó a cuajar entre el público.