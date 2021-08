Que a Elton John le encanta jugar es algo que sabemos de sobra. Es una de las estrellas del pop mundial que lejos de quedarse con su público, siempre está dispuesto a acercarse poco a poco a las nuevas generaciones para las que quizá su figura, pese a saber quién es, es algo más desconocida. En 2019 se lanzó 'Rocketman', la película sobre su vida en la que participó como productor y el año pasado formó parte de 'Chromatica', el último álbum de Lady Gaga, en el que colabora con la cantante en el tema 'Sine From Above' . Ahora ha sacado canción junto a Dua Lipa y la ha estrenado en el mejor lugar del momento: en un chiringuito.

Solo de imaginarlo parece un sueño. Piensa que estas de vacaciones en Cannes, te vas tranquilamente a tomar algo a un chiringuito en el que están sonando unas rumbas y , de repente, en la mesa del DJ aparece una cara familiar que coge un micrófono y se pone a cantar su último tema . ¿Quién es ese rostro más que conocido? Nada más y nada menos que Elton John, que ha aprovechado la velada en el chiringuito para que los asistentes escuchen por primera vez en directo el tema que acaba de sacar junto a Dua Lipa , que no estaba presente, porque dos estrellas apareciendo sin aviso podría haber sido fatal para la salud de más de uno.

De esta manera y con micrófono en mano, y un conjunto de camisa y pantalón corto de lo más veraniego, Elton John se puso a cantar 'Cold Heart' , el tema que comparte con Dua Lipa y rápidamente consiguió que el público se pusiese en pie, le siguiesen al ritmo de las palmas y sacasen sus móviles para hacer rápidamente viral la actuación improvisada del cantante en el chiringuito de Cannes, que no tardó en darle las gracias desde su cuenta en Instagram por "su espectacular actuación". No hay más que ver la gran ovación que se llevó nada más acabar de cantar .

Los dos artistas llevaban tiempo queriendo trabajar juntos y por fin ha llegado el tema que los ha unido. "Tener la oportunidad de pasar tiempo con Dua, aunque de forma remota, ha sido increíble. Ella me ha dado mucha energía. Es una artista y una persona verdaderamente maravillosa, absolutamente rebosante de creatividad e ideas. La energía que aportó a 'Cold Heart' me dejó alucinado" , dijo Elton John sobre su experiencia trabajando con Dua Lipa.

'Cold Heart' es un remix en el que también ha trabajado PNAU, dúo con el que hace años colaboró el artista, y canción en la que hay varios guiños a otros temas del artista. Estos son 'Kiss The Bridge', 'Rocketman', 'Where’s the Shoorah?' y 'Sacrifice', cuatro canciones que PNAU se ha encargado de introducir fantásticamente en la colaboración. Esto es, precisamente, una de las cosas favoritas de Dua Lipa sobre la canción. "Es muy especial, con algunos de mis clásicos preferidos de Elton John combinados. Me encanta ser parte de esta experiencia creativa tan placentera", contaba la artista.