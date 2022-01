Las críticas en aquella época fueron excelentes ; de hecho, alcanzó los puestos más altos de las listas musicales de todo el mundo. Ahora, sin embargo, el músico británico ha pedido a las emisoras de radio que dejen de reproducirlo y ha declarado en prensa que no volverá a tocarla en sus conciertos. ¿Cuál es el motivo? Te lo contamos en el vídeo.

Costello sigue en buena racha. Acaba de sacar un nuevo álbum, arropado por The Imposters, 'The boy named If' (2022). Se trata de un disco en el que vuelve a poner todo rock ‘n roll en el asador.