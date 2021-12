Javier Menéndez Flores, experto en La Movida: "Echo en falta la vida tan salvaje que había en los 80"

R. La Movida fue un estallido de libertad, una primavera superlativa que sucedió a un larguísimo invierno, que fue las cuatro décadas del franquismo. La movida no fue ese movimiento elitista que se nos ha vendido, ni fue si quiera un movimiento. Fue, como digo, un estallido de libertad. Los ciudadanos toman los espacios públicos, los bares, las salas de concierto, las calles, y entre esa gente estaban los artistas, artistas que venían ya rodados y otros que nacen en aquel entonces. Eso fue la Movida.

Tres mitos que no son ciertos de la Movida

La Movida fue un movimiento: es falso, no lo fue. Fue, si acaso, un fenómeno o atmósfera.

Yo conocí Rock-ola con catorce años. Estuve en un concierto de Séptimo Sello, nos llevó el amigo de un hermano mayor de mi mejor amigo. Eso hoy en día sorprende, porque uno no dejaría que su hijo de catorce años fuera a una sala, y menos a Rock-ola, pero entonces las cosas eran distintas. Quizá yo fui un poco precoz, pero había más chavales de mi edad. Luego llegué a estar en los conciertos del paseo Camoens, donde se celebraban las fiestas de San Isidro, y allí vi a Sabina, a Radio Futura, a Ramoncín, a los Smith... También conocí La Bobia al lado del Rastro, el Penta y la Vía Láctea.

El Penta sigue abierto, la Vía Láctea también. La Bobia ha cambiado de nombre, Rock-ola ya no existe, pero la Vía Láctea y el Penta siguen y mantienen ese espíritu de bares míticos.

Eso es difícil. Yo no estuve en los grandes conciertos de la Movida, pero me quedo con esos que tuve la oportunidad de ver en el paseo de Camoens. Recuerdo el concierto de Ramoncín que se cayó del escenario, se tropezó y fue muy vibrante. También el de los Smiths, por supuesto. Me gustó el de Sabina y el de Radio Futura. Aquella explanada estaba llena de gente porque claro, eran conciertos gratuitos.