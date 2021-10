José Miguel González, cantante de Mocedades: "El grupo triunfó por mantener el sello de la polifonía vocal"

De Armando lo aprendí todo. Una vez me dijo una frase que me dejó helado, en un aeropuerto en Costa Rica. "Eres como el octavo hijo de los que tengo". Son esas frases que se te quedan grabadas en el corazón y la mente. Era un maestro con el que he tenido la suerte de compartir muchas cosas. Muchos aeropuertos, escenarios, momentos buenos, malos, al lado de alguien que ha creado con ese atino unas melodías que han trascendido cualquier estilo e intérprete. Solo tengo halagos para él.