Miguel García, profesor de piano para mayores de 50: "Tienen muchas ganas de aprovechar la vida"

Tocar el piano es un placer tanto para el que toca como para el que escucha, un instrumento que muchas veces se ve inalcanzable porque no todos tenemos uno en casa o se cree que por edad ya no es posible. Pero no tiene por qué ser así. Esto bien lo sabe Miguel García, pianista que desde hace tres años se dedica exclusivamente a la enseñanza de piano, pero no de cualquier forma, ofrece formación online para adultos de todas las edades, desde los de 50 que se animan a tocar el piano hasta alumnos de 80 que desean retomar su afición de la infancia.