Rafael Basurto, de Los Panchos: "'Si tú me dices ven' marcó mi vida personal, lo dejé todo para estar con mi mujer"

El cantante ríe cuando se le recuerda que la música de Los Panchos ha ayudado a engendrar a más de uno de los lectores presentes. "He sido padrino de muchos niños, tanto es así que luego me lo dicen. Eso me llena de emoción y satisfacción", concede Basurto, a quien, asegura, no le pesa cargar con el título de ser la última voz de Los Panchos: "Me da mucho gusto que nos sigan escuchando más allá de 37 años de historia. Mis compañeros siguen vivos en mi corazón y en nuestras canciones".