Eric Jiménez, batería de los Planetas: "Soy el cofrade más ateo de Granada"

Devoción impía

"Al llegar la Semana Santa, aquel desfile de tallas de gran valor y el rostro transfigurado de Cristo me resultaban inquietantes y las seguía por todos los barrios de la ciudad. El estallido de emociones y el estruendo de los tambores, que hacían temblar el suelo bajo mis pies, despertaron mi pasión por la percusión. Toda aquella riqueza era asombrosa y provocaban en mí una extraña devoción impía, pero nunca irreverente. El fervor de la gente me inspira máximo respeto. Me falta misticismo, pero me encantaría cruzar mi mirada con esos ojos dolientes de Cristo y sentir el arrobo de la gente creyente, tener un sentimiento religioso. Me parece que todo me lleva en la dirección equivocada".