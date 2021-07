Uno de los conciertos que más furor sigue causando es el que dio la banda Queen. Para muchos es una de las mejores actuaciones de rock de todos los tiempos; y eso que duró tan solo 21 minutos. Cuando salieron al escenario, aún no había anochecido. Arrancaron con 'Bohemian Rhapsody' y dejaron para el final dos himnos apoteósicos, 'We Will Rock You' y 'We Are The Champions'. Fue este día en el legendario Wembley Stadium donde la banda británica se consagró como dioses del Olimpo del rock.