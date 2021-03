Allá por 2019, que aunque parezca muy lejano solo hace dos años, uno de los grupos de rock más importantes de nuestro país anunciaba su gira de despedida: Extremoduro diría adiós por la puerta grande con varios conciertos en las principales ciudades durante 2020. Pero todos sabemos qué pasó en 2020 y obviamente los conciertos fueron aplazados por la pandemia de la covid-19 a 2021. A pesar de que la situación está más normalizada, la despedida no puede ser como a ellos les gustaría, por eso el grupo ha vuelto a cancelarla con la esperanza de reprogramarla en un futuro no muy lejano.

Conciertos sin fecha

Ha sido a través de un comunicado desde sus redes sociales como Robe Iniesta, vocalista del grupo, ha anunciado esta decisión. "Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no es tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", con estas palabras comenzaba el comunicado dejando en el aire el establecimiento de nuevas fechas para la gira de despedida, pues tras haberlas aplazado ya dos veces "no tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer".