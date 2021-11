Después de haber cosechado varios éxitos con Los Rodríguez, Andrés Calamaro retomó su carrera en solitario con un disco que no dejaría indiferente a nadie, 'Alta suciedad' (1997). La culpable no fue otra que esta canción, 'La flaca', en la que el artista plasma sentimientos de celos, despecho y desamor. La flaca no solo rompió el corazón del argentino, también acabó con la amistad que mantenía con el músico Charly García. ¿Qué es lo que desató la tormenta? Te contamos toda la historia en el vídeo.