Con melenas, camisas abiertas y gafas setenteras: Foo Fighters versiona a los Bee Gees en un disco limitado

Un vinilo exclusivo

Por lo que se conoce, este vinilo exclusivo solo se podrá adquirir en el próximo Record Store Day Drop el 17 de julio, por lo que sí, va a convertirse en una auténtica joya de coleccionista. 'Hail Satin' es el título del disco en el que en la cara A vendrán cuatro versiones de los clásicos de Bee Gees: 'You Should Be Dancing', 'Night Fever', 'Tragedy' y 'More Than A Women', además de 'Shadow Dancing', un tema de Andy Gibb en solitario.