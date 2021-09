Ahora, gracias a una incisiva entrevista del periodista Borja Hermoso en el diario El País , hemos podido recuperar algunos recuerdos de aquella época , donde el trinomio sexo, drogas y rock and roll se convirtió en la religión de muchos jóvenes ávidos de libertad, libertinaje y amor tras la dictadura franquista. Ha sido a través del testimonio de Lorenzo Rodríguez (67 años), director de la sala entre 1981 y 1984. Recopilamos algunas de las mejores frases sobre el Rock-Ola, la 'Movida' y las noches de "cachondeo y vicio", tal y como él mismo recuerda.

"Dábamos garrafón en contra de los que dirigíamos la sala. El propietario y sus compinches, El Bruno y El Polaco, tenían allí una oficina donde enchufaban la bebida de cuarta dimensión. En Rock-Ola se inventó el beber cerveza en una discoteca. En las discotecas no se bebía cerveza, pero allí la empezaron a beber porque sabían que no estaba adulterada como los cubatas, porque la cerveza tenía su chapa. Era un sitio extraordinario".

"Cuando abrimos la sala, tuvimos que sobornar a algunos vecinos porque el ruido de los conciertos era tremendo. Y claro, con la pasta, San Pedro canta. ¿Pero qué pasó? Pues que los grupos cada vez tocaban más fuerte y algunos vecinos cada vez querían más dinero. Y no había por dónde coger la cosa. Y don Enrique (Tierno Galván) nos defendió a capa y espada, porque supo que se estaba haciendo algo potente por la cultura de Madrid y España".

"Yo, a veces, me quedaba hasta el cierre del local, a las cuatro de la mañana. Pero normalmente a las once y medio o doce, cuando había terminado el show del grupo que fuera y había liquidado con el manager, yo me iba a casita a dormir y al día siguiente a levantarme temprano. ¡Que abríamos los 365 días del año! ¡Y yo por las mañanas trabajaba en el Ministerio de Defensa de funcionario y fichaba a las siete y cuarto de la mañana! Nada era fácil".