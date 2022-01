Se ha apagado una estrella, una con un talento inconmensurable para la música y la interpretación . Meat Loaf ha fallecido esta noche a los 74 años . A su lado estaban su esposa Deborah Gillespie , sus hijas, Amanda y Pearl, y sus amigos más próximos. La causa de la muerte, por el momento, no ha sido compartida .

Su verdadero nombre era Michael Lee Aday, aunque nació llamándose Marvin. Lo de Meat Loaf ('trozo de carne') era un apodo que le puso su profesor de educación física. Y ha sido el que le ha acompañado durante una brillante carrera de más de cinco décadas. Él, sin embargo, siempre se quejó de que no le tomaban en serio. Era un artista atípico al que le costó encajar. La trilogía de álbumes de 'Bat Out of Hell', que había sido compuesto por Jim Steinman, fue la que le otorgó el reconocimiento que merecía a nivel planetario.