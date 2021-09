Chupa, guitarra y actitud 'pretender': Chrissie Hynde llega a los 70 con estilazo rockero

Al igual que el rock de los 60 no puede explicar su historia sin los Beatles y los Rolling, ni el de los 70 sin Pink Floyd y Led Zeppelin; el de los 80, no debería prescindir del peso de figuras como la de la mujer al frente de The Pretenders, Chrissie Hynde. Fue tras una entrevista que le hizo a Brian Eno, exmiembro de Roxy Music, - Hynde trabajaba en la revista musical NME –, que supo lo que quería: escribir parte de ese relato que, hasta entonces, había sido prácticamente contado por hombres.