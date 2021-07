“Me gustaba mi madre hasta que dio a luz a Liam”: ocho titulares de Noel Gallagher en los que no deja títere con cabeza

El cambio climático, internet o las drogas. Noel Gallagher, cofundador y guitarrista de Oasis, tiene opiniones incendiarias de todo tipo. Y no tiene pelos en la lengua a la hora de expresarlas; incluso le hace gracia y se ríe. Todo cambia cuando se le menciona el nombre de su hermano, Liam. Juntos capitanearon en los 90 ese gran buque insignia de la 'Cool Britania'. Cosecharon varios himnos britpop que sigue marcando a las generaciones sucesivas. Desde que la banda separó en 2009, los hermanos Gallagher no se dirigen la palabra; solo se lanzan dardos venenosos. En el vídeo recopilamos algunos de los titulares más escandalosos que ha dejado en prensa y en los que no deja a títere con cabeza. En algunos casos se desdijo, pero otro dejó que la polémica siguiera su curso.