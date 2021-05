Es difícil pensar en Bowie y no acordarse de 'Heroes'. Es la canción más escuchada del artista inglés en las plataformas de música en streaming . ¿Qué tendrá esta canción que la hace tan magnética? Nació en plena Guerra Fría, durante la estancia del cantante en Alemania del Oeste. Fue allí donde abandonó a todos su alter egos – Ziggy Stardust, Aladdin Sane y El Duque Blanco – para ser únicamente David Bowie . El resultado fue la trilogía de Berlín. 'Heroes' se encuentra escondida en el segundo disco, entre melodías pop y paisajes sonoros minimalistas. La historia que cuenta, aparentemente una rareza poética, va más allá: fue inspirada por una pareja de amantes que se citaba frente al Muro y que Bowie conocía bien. ¿De quiénes se trataba? Te lo contamos en el vídeo .

El álbum donde se encuentra el tema, cuyo título es homónimo, se publicó en 1977. No tuvo la repercusión que se esperaba. Alcanzó tan solo el N.º 24 en las listas de Reino Unido y ningún puesto en las estadounidenses. A pesar de este fracaso comercial, 'Heroes' acabó siendo reconocida como un himno de la ciudad de Berlín. El momento culmen llegó diez años después de su lanzamiento, en la Platz der Republik, junto al Muro de Berlín, el lugar donde se concibió. "Fue como un concierto doble donde el muro era la división. Y los escuchamos vitoreando y cantando desde el otro lado. Dios, incluso ahora me ahogo. Me estaba rompiendo el corazón. Nunca había hecho algo así en mi vida, y supongo que nunca lo volveré a hacer", contó David Bowie.