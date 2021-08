Si hay una canción con la que pudiéramos definir una década, esa sería 'No puedo vivir sin ti' del grupo madrileño, Los Ronaldos, liderado por el cantante y actor Coque Malla. El tema se te pega al cuerpo y a la mente; no hay manera (de dejar de cantarla, de olvidarla). Y la letra parece estar hablando a nuestro corazón, como casi todas las canciones de amor. Porque de eso va, ¿no? Aunque algunos no lo tenían muy claro, fue necesario que pasaran diez años para conocer la verdad sobre esta canción. Se desveló después de montarse un guirigay con un partido político. Te lo contamos en el vídeo.